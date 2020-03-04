Российские автомобили хотят оснастить системами оповещения о нарушении ПДД

Собранные в России автомобили могут оснастить специальными системами, которые будут оповещать водителей о нарушении правила дорожного движения (ПДД). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

Системы с помощью специальных камер научат распознавать светофоры дорожные знаки и разметку. После этого данные будут анализироваться и передаться водителю на экран дисплея или через звуковое оповещение. При этом система сможет различать объекты на скорости транспорта до 150 км/ч.

Нововведения предусматриваются в новом нацстандарте (ГОСТ Р) «Системы распознавания объектов инфраструктуры...», который должны принять до конца октября 2020 года. В документе отмечается, что новые системы можно будет устанавливать на легковые автомобили, грузовики, автобусы и троллейбусы. Оборудование может применяться и на машинах с автопилотом.

В группе «ГАЗ» рассказали, что такие системы начнут разрабатывать в ближайшее время, поэтому первые модели усовершенствованных автомобилей можно ждать на рынке в 2021 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России захотели увеличить штрафы за превышение скорости

— В России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд рублей

— Вступили в силу поправки в ПДД в РФ