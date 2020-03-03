Синоптик рассказал, когда лучше менять зимнюю резину на летнюю

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что уверенно менять зимнюю резину на летнюю можно будет в начале апреля. Об этом сообщают РИА «Новости».

По его словам, в Москве и в центральной части России климатическая весна наступила на месяц раньше обычного – в марте. Тишковец добавил, что 5 марта в столице полностью сойдет снежный покров.

«В принципе при таких условиях шины уже очень хочется поменять, но ситуация складывается таким образом, что в конце марта и в начале апреля ночью температура может понижаться до нулевых отметок», — рассказал синоптик.

Он добавил, что лучше подождать начало апреля и после этого менять шины.

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