Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

Люксембург сделал общественный транспорт бесплатным, передает 5minutes со ссылкой на правительство страны.

Пассажиры смогут бесплатно ездить на общественном транспорте с 29 февраля. Билеты не потребуются, но правительство просит иметь при себе документы, удостоверяющие личность. На трамвайных линиях уже убрали автоматические билетные кассы. Платным остается только проезд в первом классе.

Затраты на транспорт будут компенсироваться налогами. Ожидается, что бесплатный проезд сэкономит для 40% семей по €100 в год.

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