Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области

Пять человек погибли в ДТП с двумя легковушками в Свердловской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Авария произошла на автодороге поселке Косулино.

В результате столкновения пострадали шесть человек, пять из них погибли. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Уточняется, что среди пострадавших детей не было.

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