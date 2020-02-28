Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области
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Пять человек погибли в ДТП с двумя легковушками в Свердловской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Авария произошла на автодороге поселке Косулино.
В результате столкновения пострадали шесть человек, пять из них погибли. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Уточняется, что среди пострадавших детей не было.
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