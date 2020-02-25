«Бэтмобиль» задержали на дорогах Москвы

Сотрудники столичной дорожно-патрульной службы (ДПС) изъяли у водителя самодельный автомобиль, сконструированный по мотивам комиксов издания DC Comics про Бэтмена. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Необычное транспортное средство было остановлено сотрудниками правоохранительных органов на дорогах Москвы, отмечают в пресс-службе. За рулем «бэтмобиля» находился 32-летний местный житель.

По данным полиции, автомобиль был изготовлен в частной мастерской вне заводских условий. При этом транспортное средство не было зарегистрировано в государственных органах, а его габариты превышали разрешенные.

На владельца «бэтмобиля» составили административный протокол о нарушении правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, автомобиль доставлен на спецстоянку, заявили в пресс-службе.

Видеозапись задержания транспортного средства опубликована на канале Pro Авто SG в Youtube.

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