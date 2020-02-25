Выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех человек в Петербурге

Автомобиль, выехавший на тротуар после аварии, сбил четырех человек в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по городу и Ленинградской области.

По данным Госавтоинспекции, в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ выехал на тротуар и сбил четырех человек, в том числе двоих несовершеннолетних.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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