Названы главные ошибки россиян при переезде «лежачих полицейских»
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Россияне допускают большое количество ошибок при переезде «лежачих полицейских», передает «Российская газета».
Чаще всего граждане проезжают препятствия, не сбавляя скорости. Это может навредить машине и пассажирам.
Кроме того, водители любят чрезмерно нажимать на педаль тормоза. В таком случае нагружается подвеска и наносятся удары по шасси.
Также россияне частично съезжают на обочину, а это чревато штрафами за езду по обочине, царапинам на колесных дисках и чрезмерной нагрузкой на подвеску.
Эксперты рекомендуют водителям заранее тормозить перед «лежачим полицейским» и переезжать его плавно, на небольшой скорости.
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