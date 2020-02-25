Названы главные ошибки россиян при переезде «лежачих полицейских»

Россияне допускают большое количество ошибок при переезде «лежачих полицейских», передает «Российская газета».

Чаще всего граждане проезжают препятствия, не сбавляя скорости. Это может навредить машине и пассажирам.

Кроме того, водители любят чрезмерно нажимать на педаль тормоза. В таком случае нагружается подвеска и наносятся удары по шасси.

Также россияне частично съезжают на обочину, а это чревато штрафами за езду по обочине, царапинам на колесных дисках и чрезмерной нагрузкой на подвеску.

Эксперты рекомендуют водителям заранее тормозить перед «лежачим полицейским» и переезжать его плавно, на небольшой скорости.

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