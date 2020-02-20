ГИБДД начала ловить на дорогах неплательщиков с помощью приставов

Сотрудники ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начали ловить на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Речь идет о тех нарушителях, которые имеют несколько десятков неоплаченных штрафов. Полицейские останавливают их автомобили, а приставы накладывают на них арест.

Данную меру стали принимать после произошедшего в конце января ДТП в Москве. В той аварии по вине водителя BMW погиб человек, а шесть машин получили повреждения. Впоследствии выяснилось, что у мужчины 650 неоплаченных штрафов.

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