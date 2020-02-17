Жена священника сбила мать с детьми и уехала, пообещав помолиться за них

В Калужской области жена священника Алена Бычкунова сбила мать с двумя дочерьми одиннадцати и трех лет и покинула место аварии, пообещав молиться за их здоровье, передает Telegram-канал Mash.

Как стало известно, женщина вышла из машины и спросила у пешеходов, все ли у них в порядке. После этого она уехала.

Сообщается, что старшая девочка попала в больницу с переломом.

Как отмечается, на следующий день Бычкунова с адвокатом приехала в гости к женщине и девочкам. Она извинилась и пообещала больше не садиться за руль.

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