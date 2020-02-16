Автобус сбил амурского тигра в Приморском крае

Рейсовый автобус сбил амурского тигра на дороге на севере Приморского края. Об этом ТАСС рассказал глава центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

По его словам, факт того, что автобус сбил животное подтвержден. Инспекторы побывали на месте и оценили обстановку. Арамилев отметил, что амурский тигр сразу после столкновения был жив. Его кровавые следы вели в лес.

Однако позже директор центра уточнил, что тигра нашли мертвым. Это был молодой самец. Он скончался от полученных травм.

«К сожалению, не успели... спасти», — добавил Арамилев.

Данные о том, пострадали ли люди в результате аварии, не приводятся.

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