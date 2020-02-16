Ребенок погиб в ДТП под Саратовом
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В Татищевском районе Саратовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб ребенок. Об этом рассказали «Интерфаксу» в УГИБДД региона.
Авария случилась в ночь на воскресенье, с 15 на 16 февраля, на 254 км трассы» Тамбов-Саратов».
По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. После удара второй автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.
«Четырехлетний мальчик от полученных травм скончался на месте», — уточнили в УГИБДД.
Кроме того, еще четыре человека были госпитализированы.
В настоящее время выясняются детали случившегося.
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