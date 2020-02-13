Жертвами ДТП в Ленобласти стали два человека

В Ленобласти произошло лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел в Кингисеппском районе на 113 км Таллинского шоссе.

Уточняется, что в результате столкновения погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

Правоохранительные органы выясняют причины аварии, а также проводят проверку.

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