Жертвами ДТП в Ленобласти стали два человека
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В Ленобласти произошло лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что инцидент произошел в Кингисеппском районе на 113 км Таллинского шоссе.
Уточняется, что в результате столкновения погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.
Правоохранительные органы выясняют причины аварии, а также проводят проверку.
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