Появилось видео с места смертельного ДТП под Псковом
close
Опубликовано видео с места ДТП в Псковской области, в результате которого погибли восемь человек, передает РИА «Новости».
На кадрах видно, что правая сторона микроавтобуса полностью деформирована. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб.
Лобовое столкновение микроавтобуса и фуры произошло на 475-м километре дороги Р-23 недалеко от деревни Рудо Пустошкинского района. Погибли восемь граждан Украины. В настоящее время еще два человека находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Псковской области восемь человек погибли в ДТП
— Стали известны подробности ДТП под Псковом, где погибли восемь человек