Появилось видео с места смертельного ДТП под Псковом

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Опубликовано видео с места ДТП в Псковской области, в результате которого погибли восемь человек, передает РИА «Новости».

На кадрах видно, что правая сторона микроавтобуса полностью деформирована. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб.

Лобовое столкновение микроавтобуса и фуры произошло на 475-м километре дороги Р-23 недалеко от деревни Рудо Пустошкинского района. Погибли восемь граждан Украины. В настоящее время еще два человека находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

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