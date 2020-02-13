По факту ДТП под Псковом с восемью жертвами возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Псковской области, где погибли восемь человек, и пострадали двое. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления МВД России.

Уточняется, что дело возбудили по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств».

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 февраля на трассе Санкт-Петербург — Невель на территории Пустошкинского района произошло лобовое столкновение частного микроавтобуса и грузовика, в результате которого погибли восемь человек. Также были госпитализированы два пострадавших. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Один из них — гражданин Белоруссии, второй — Украины. По словам главы района Светланы Васильковой, все погибшие являлись гражданами Украины.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.

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