ГИБДД назвала самое игнорируемое московскими водителями ПДД
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Столичные автомобилисты в минувшем году на дорогах чаще всего превышали скорость. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.
Как рассказали в городской Госавтоинспекции, всего сотрудники ведомства зафиксировали 27,9 млн административных правонарушений.
«Из которых наибольшую долю составляют превышение установленной скорости движения - 14,5 миллиона правонарушений», — отметили в пресс-службе ГИБДД.
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