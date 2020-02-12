ГИБДД назвала самое игнорируемое московскими водителями ПДД

Столичные автомобилисты в минувшем году на дорогах чаще всего превышали скорость. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, всего сотрудники ведомства зафиксировали 27,9 млн административных правонарушений.

«Из которых наибольшую долю составляют превышение установленной скорости движения - 14,5 миллиона правонарушений», — отметили в пресс-службе ГИБДД.

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