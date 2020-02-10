В Минтрансе оценили идею введения наказания за использование шипованных шин вне сезона
В Министертсве транспорта России прокомментировали инициативу о введении наказания для автовладельцев за использование шипованных шин вне сезона. Об этом сообщает ТАСС.
Так в пресс-службе министерства отметили невозможность увеличения срока запрета на использование шипованной резины.
Кроме того, в Минстрансе добавили, что нецелесообразным является и введение жестких ограничений по их эксплуатации.
«Разные погодно-климатические условия в таких регионах делают нецелесообразной установку единых жестких ограничений в части запрета на шипованные шины», — говорится в сообщении.
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