В Минтрансе оценили идею введения наказания за использование шипованных шин вне сезона

В Министертсве транспорта России прокомментировали инициативу о введении наказания для автовладельцев за использование шипованных шин вне сезона. Об этом сообщает ТАСС.

Так в пресс-службе министерства отметили невозможность увеличения срока запрета на использование шипованной резины.

Кроме того, в Минстрансе добавили, что нецелесообразным является и введение жестких ограничений по их эксплуатации.

«Разные погодно-климатические условия в таких регионах делают нецелесообразной установку единых жестких ограничений в части запрета на шипованные шины», — говорится в сообщении.

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