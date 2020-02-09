Мальчик на «ватрушке» погиб под колесами автомобиля, выкатившись на дорогу

В Нижегородской области погиб тринадцатилетний мальчик, который выкатился на проезжую часть на «ватрушке». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Инцидент произошел в Городце около 15.30 мск.

В ведомстве рассказали, что ребенок выкатился на «ватрушке» на дорогу с откоса. Водитель иномарки, которая двигалась по проезжей части, не успел затормозить и наехал на мальчика.

«В результате аварии школьник получил ранения, не совместимые с жизнью», — добавили в региональном МВД.

По предварительным данным, водитель иномарки был трезвым, с места аварии не скрывался. Стаж вождения у него 7 лет.

По факту случившегося полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.