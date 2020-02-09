Два человека погибли в ДТП с автобусом и фурой в Кемеровской области

Число погибших в результате столкновения грузового автомобиля и пассажирского автобуса в Кемеровской области выросло до двух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного центра медицины катастроф.

Одна из пострадавших в аварии, женщина 1948 года рождения, скончалась во время операции.

На данный момент в анжеро-судженской городской больнице находятся 22 человека.

До этого сообщалось об одном погибшем и трех госпитализированных.

Авария произошла на 60-м км автодороги Кемерово - Анжеро-Судженс около 15.50 по местному времени. По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус. В автобусе находился 51 человек.