Три человека погибли в ДТП в Ульяновской области

В Ульяновской области три человека погибли в ДТП с автомобилем и пассажирским автобусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УМВД по региону.

Авария произошла около 16:00 на 172 км автодороги Саранск - рабочий поселок Сурское - Ульяновск.

Все погибшие находились в автомобиле. Известно, что они были членами одной семьи, среди них был один несовершеннолетний.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.