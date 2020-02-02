Три человека погибли в ДТП в Ульяновской области
close
В Ульяновской области три человека погибли в ДТП с автомобилем и пассажирским автобусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УМВД по региону.
Авария произошла около 16:00 на 172 км автодороги Саранск - рабочий поселок Сурское - Ульяновск.
Все погибшие находились в автомобиле. Известно, что они были членами одной семьи, среди них был один несовершеннолетний.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.