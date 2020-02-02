В ДТП с автобусом в Петербурге погиб человек

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль столкнулся с автобусом. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что инцидент произошел на Свердловской набережной.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

Уточняется, что в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, еще пять пассажиров автобуса получили травмы.

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