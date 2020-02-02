В ДТП с автобусом в Петербурге погиб человек
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В Санкт-Петербурге легковой автомобиль столкнулся с автобусом. Об этом сообщает РЕН.
Отмечается, что инцидент произошел на Свердловской набережной.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.
Уточняется, что в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, еще пять пассажиров автобуса получили травмы.
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