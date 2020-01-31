Автобус со школьниками съехал в кювет в Волгоградской области

На дороге в Даниловском районе Волгоградской области автобус со школьниками съехал в кювет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Как предполагается, водитель не смог справится с управлением и из-за этого автобус съехал с дороги в кювет.

В результате случившегося пострадали три школьника.

«11-летняя девочка, 14-летний и 13-летний мальчики доставлены в больницу». — уточнили в МВД.

В настоящее время подробности и точное число детей, находившихся в автобусе, неизвестно.

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