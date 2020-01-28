Пьяный пензенец проколол колеса у 25 автомобилей возле своего дома

Житель Пензы, будучи в нетрезвом состоянии, порезал колеса у 25 автомобилей, которые стояли рядом с его домом. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Росгвардии.

Как стало известно, мужчина повредил шины транспортных средств при помощи ножа.

«47-летний местный житель был задержан сотрудниками Росгвардии на месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в разговоре с сотрудниками правоохранительных органов, задержанный содеянного не отрицал.