Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке. Об этом женщина на своей странице в Facebook.

Инцидент связан с автобусом, выполнявший рейс из Луцка в Киев.

По словам Черноуз, водитель согласился высадить ее и подругу посреди дороги, «чтобы дальше смотреть в покое российское кино».

При этом она отмечает, что водитель перед этим спросил пассажиров, менять ли сериал. Большинство из них просто промолчали, а одна женщина назвала их убийцами, которые ездят на войну.

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