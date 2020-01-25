Число смертей в ДТП снизилось на 26% за пять лет в России

Число летальных исходов в результате аварий сократилось на 26%, по сравнению с показателями 2015 года. Об этом рассказал РИА «Новости» первый замминистра внутренних дел страны Александр Горовой.

По его словам, положительной динамике способствовал проведенный комплекс мер правоохранительных органов и сотрудников дорожной отрасли.

«Благодаря... профилактике среди участников дорожного движения, мы зафиксировали 26% снижение погибших», — уточнил Горовой.

По прогнозам, к 2024 году процентные показатели смертности не должны превышать четыре человека на 100 тыс. жителей. Для этого будут приводиться в порядок региональные и муниципальные дороги, заключил Горовой.

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