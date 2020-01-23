В ГИБДД назвали дату начала продаж «красивых» номеров в России

Замглавы ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин рассказал, что продажа «красивых» номеров начнется в России после 1 января 2021 года, передает РИА «Новости».

По его данным, продажа «красивых» номер возможна после начала аукциона. Планируется, что это произойдет после 1 января следующего года.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать «красивые» регистрационные номера для автомобилей. Закрепить за собой номер с желаемым сочетанием букв и цифр можно будет, оплатив повышенную госпошлину.

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