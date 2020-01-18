Три человека погибли, двое пострадали в ДТП в Башкирии

Три человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с «Газелью» в Башкирии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД по району.

Легковой автомобиль Opel Astra столкнулся с встречной «Газелью» на 59-м километре автодороги Киргиз-Мияки – Тятер-Арасланово – Стерлибашево.

В результате аварии скончались три пассажира Opel. Водитель легкового автомобиля и пассажирка «Газели» пострадали, они госпитализированы.

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