Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Ставропольском крае

Шесть автомобилей, в числе которых перевозивший детей микроавтобус, столкнулись в Ставропольском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

В результате аварии госпитализированы два человека, детей среди пострадавших нет, отметили в Госавтоинспекции.

По предварительной версии, водитель автомобиля Toyota не учел дорожные и погодные условия при выборе скорости движения, что привело к попутному столкновению с автомобилем Lada Granta.

В результате аварии произошли еще два попутных столкновения, так как водители транспортных средств не успели среагировать на ДТП.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

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