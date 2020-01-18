Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Ставропольском крае
Шесть автомобилей, в числе которых перевозивший детей микроавтобус, столкнулись в Ставропольском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
В результате аварии госпитализированы два человека, детей среди пострадавших нет, отметили в Госавтоинспекции.
По предварительной версии, водитель автомобиля Toyota не учел дорожные и погодные условия при выборе скорости движения, что привело к попутному столкновению с автомобилем Lada Granta.
В результате аварии произошли еще два попутных столкновения, так как водители транспортных средств не успели среагировать на ДТП.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Три человека погибли, трое пострадали при ДТП на Ямале
— Семь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге