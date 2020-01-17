ДТП с участием более 20 автомобилей в Адыгее попало на видео

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Видео аварии на трассе М-4 «Дон» под Адыгейском, где столкнулось более 20 автомобилей, опубликовали в сети. Соответствующий ролик появился в группе «23 регион» в соцсети «ВКонтакте».

На видеозаписи, которую сделал водитель проезжающего по трассе автомобиля, видно, что поврежденные транспортные средства.

Как известно, массовое ДТП случилось 17 января. В результате столкновений автомобилей погибли два человека, еще пятеро пострадали.

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