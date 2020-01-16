В Ульяновской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек

В Ульяновской области автобус с пассажирами опрокинулся в кювет, в результате происшествия 13 человек получили травмы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Как отмечается, инцидент произошел в 7.20 (6.20 мск) на 114-м километре автодороги «Карсун-Ростислаевка» в Карсунском районе.

По предварительным данным, автобус «ПАЗ» опрокинулся из-за гололеда.

В момент аварии в транспортном средстве находились 19 человек, за медицинской помощью обратилось 13 человек.

По факту ДТП проводится проверка.