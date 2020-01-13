Модельный ряд автомобилей Opel в России станет шире

Вице-президент французского автопроизводителя Groupe PSA, управляющий директор бренда Opel в России Алексей Володин заявил, что в 2020 году марка планирует увеличить модельный ряд на российском рынке. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в течение текущего года линейка Opel пополнится четырьмя моделями.

Уточняется, что в их число войдет фургон Vivaro и три других модели. Итого, к окончанию 2020 года в России Opel будет представлен шестью моделями.

Володин также подчеркнул, что возвращение Opel на российский рынок будет постепенным и долгосрочным.

В 2015 году американский концерн General Motors, владевший Opel на тот момент, объявил о реструктуризации своего бизнеса в РФ. Тогда Opel полностью ушел из России. В конце 2019 года марка вернулась на российский рынок.

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