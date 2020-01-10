Восемь человек пострадали в результате столкновения автобуса с фурой в Хабаровске

В Хабаровске восемь человек получили травмы в результате аварии автобуса, в котором находились работники местного предприятия, с припаркованной фурой, сообщили в региональном УМВД страны.

Согласно имеющимся данным, авария произошла, когда в фуре не было водителя. В результате наезда на машину пострадали восемь человек, в том числе водитель автобуса. Все пострадавшие получили не угрожающие жизни и здоровью травмы.

Освидетельствование показало, что водитель автобуса на момент аварии был трезв.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства аварии.

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