Обвиняемого в смертельном ДТП в Бурятии бизнесмена не стали арестовывать

В Улан-Удэ суд решил не арестовывать бизнесмена Галуста Пилосяна, которого обвиняют в смертельном ДТП, где погибла несовершеннолетняя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУСК по Бурятии.

Согласного данным следствия, авария с участием Пилосяна произошла 5 января возле села Батурино Прибайкальского района республики. Предприниматель возвращался с подледной рыбалки на озере Котокель в город Улан-Удэ. Возле села Буратино он на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть. Мужчина скрылся с места ДТП, но спустя несколько часов пришел в местных отдел полиции.

Освидетельствование показало, что Пилосян был трезв. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека, и оставлении места происшествия.

Отмечается, что суд не удовлетворил ходатайство следствия о заключении Пилосяна под стражу.