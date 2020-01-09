Существенные изменения в сдаче на права ожидают россиян в 2020 году

Изменения в правилах сдачи экзаменах на водительские права ожидают россиян в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что основное изменение коснется приема экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. Некоторые испытания будут проводится на дорогах с малоинтенсивным движением и на закрытых территориях.

Кроме того, поменяются маршруты экзамена. Они не будут известны заранее, как сейчас. Предполагается, что будет создан перечень дорог, по которым может проводиться практический экзамен. Таким образом, экзаменатор сам будет выбирать направление движения.

Также при сдаче практической части планируется исключить штрафную бальную систему. У будущих водителей появится возможность оспорить результаты экзамена в случае несогласия с ними и подать апелляцию.

В теоретическую часть тоже будут внесены изменения. Так, планируется расширить перечень вопросов, касающихся безопасного движения. Уточняется, что будут добавлены вопросы по основам психологии и блок вопросов по медицине.

Изменения вступят в силу 1 октября 2020 года.