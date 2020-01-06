Москвичей предупредили о ряде перекрытых улиц из-за Рождества

В центре Москвы перекроют ряд улиц 6 и 7 января в связи с проведением праздничных служб на Рождество. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного Центра организации дорожного движения.

Так, 6 января будут ограничены для движения с 18.00 до 20.00 Соймоновской проезд и улица Волхонка от Бульварного кольца до улицы Ленивка. При этом на этих участках сохранится движение городского транспорта.

7 января с 20.00 до 04.00 данные участки закроют для всех видов транспорта.

Отмечается, что с 06.00 6 января до 21.00 7 января будет полностью перекрыт Елоховский проезд.

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