Все провалившиеся под лед автомобили во Владивостоке извлекли
Во Владивостоке на острове Русский достали 29 провалившихся под лед автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
Отмечается, что последние автомобили владельцы достали самостоятельно при участии частных фирм, отказавших от помощи спасателей.
«Поскольку угрозы жизни и здоровью граждан уже не было, а также не было целесообразности нахождения спасателей в этом районе, они к этому времени вернулись в место постоянной дислокации», — завили в МЧС, уточнив, что до этого спасатели помогали автовладельцам извлекать из-подо льда транспортные средства.
Также в ведомстве добавили, что в обязанности спасателей не входит извлечение провалившихся под лед автомобилей, однако из-за масштабов произошедшего и присутствия на месте сотрудники МЧС помогли владельцам машин.
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