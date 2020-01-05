При ДТП под Челябинском погиб несовершеннолетний
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В Челябинской области произошло столкновение двух легковых автомобилей. Об этом сообщает РЕН.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Аша.
Уточняется, что в результате аварии погибли двое взрослых и один ребенок.
Еще один несовершеннолетний был доставлен в больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
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