При ДТП под Челябинском погиб несовершеннолетний

В Челябинской области произошло столкновение двух легковых автомобилей. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Аша.

Уточняется, что в результате аварии погибли двое взрослых и один ребенок.

Еще один несовершеннолетний был доставлен в больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

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