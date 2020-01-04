Вылетевший из Новосибирска самолет вернулся обратно

Вылетевший из аэропорта в Новосибирске самолет вернулся обратно. Об этом сообщает портал «Новосибирск онлайн».

Отмечается, что самолет должен был выполнить рейс Новосибирск — Петропавловск-Камчатский.

Уточняется, что воздушное судно сообщило о возвращении обратно в аэропорт «Томачево» по достижении Кемерово.

По некоторым данным, причиной инцидента стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

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