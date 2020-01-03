В результате ДТП в Саратовской области погибли двое человек
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В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли двое человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД региона.
Как отмечается, авария произошла около 10.00 мск на 307 км автодороги «Саратов-Воронеж Р-22». Столкнулись автомобили «Ford» и «Лада Гранта».
Погибли пассажиры обеих машин. Водители госпитализированы.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
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