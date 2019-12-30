Автобус перевернулся под Тулой
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В Тульской области перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщает РЕН.
Отмечается, что ДТП произошло на 49-м километре трассы «Тула-Новомосковск».
По предварительным данным автобус съехал в кювет.
Всего в транспортном средстве находились 46 человек, семь из них, включая несовершеннолетнего, пострадали. На месте работают спасательные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.
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