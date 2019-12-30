Появилось видео с места ДТП с автобусом под Псковом

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Телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись с места ДТП с автобусом в Псковской области. На кадрах видно, как в результате аварии транспортное средство опрокинулось набок.

ДТП произошло на федеральной трассе Р-23 недалеко от населенного пункта Подборовье. Автобус съехал в кювет.

По данным Следственного комитета, в салоне автобуса находились 50 пассажиров, в том числе 4 детей, и 2 водителя. Среди присутствующих были граждане Белоруссии.

Автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург на экскурсию.

Ранее СМИ сообщали, что после ДТП за медицинской помощью обратились 24 человека, 16 были госпитализированы. Никто не погиб.

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