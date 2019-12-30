Автобус с пассажирами улетел в кювет под Псковом
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Автобус с 52 пассажирами попал в кювет в Псковской области, в результате чего пострадали 18 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
Как стало известно, трое из пострадавших являются детьми.
Согласно поступившей информации, инцидент случился на трассе Санкт-Петербург — Невель.
Отмечается, что погибших в ДТП нет.
Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко добавила, что пятерых взрослых и троих детей госпитализировали. Она уточнила, что один из взрослых находится в реанимации.