Автобус с пассажирами улетел в кювет под Псковом

Автобус с 52 пассажирами попал в кювет в Псковской области, в результате чего пострадали 18 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Как стало известно, трое из пострадавших являются детьми.

Согласно поступившей информации, инцидент случился на трассе Санкт-Петербург — Невель.

Отмечается, что погибших в ДТП нет.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко добавила, что пятерых взрослых и троих детей госпитализировали. Она уточнила, что один из взрослых находится в реанимации.