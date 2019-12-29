Четыре человека погибли в ДТП в Волгоградской области

В Волгоградской области погибли четыре человека в ДТП на трассе Москва – Архангельск. Об этом сообщаетРИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по области.

По данным ведомства, авария произошла 29 декабря в 2:00 на 676 километре трассы Москва – Архангельск в Верховажском районе. Согласно предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим легковым автомобилем.

В аварии погибли четыре человека из машины, следующей по своей полосе, водитель 1997 года рождения, пассажирки 1997 и 1975 года рождения и еще один пассажир, личность которого не установлена.

Водитель и пассажир из другого автомобиля направлены на обследование в больницу.