Четверо из восьми пострадавших при ДТП в Крыму находятся в реанимации

Четверо из восьми пострадавших при столкновении при столкновении микроавтобуса с грузовиком на автодороге Симферополь – Алушта находятся в реанимации, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Алушты Галину Огневу.

Четыре человека находятся в реанимации, еще четыре — в общей палате, уточнила Огнева. Она отметила, что среди пострадавших есть жители других регионов России.

Глава администрации Алушты заявила о готовности помочь родственникам пострадавших.

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