В Самаре случился пожар в трамвае с пассажирами

В Самаре трамвай с пассажирами загорелся во время движения, после чего были эвакуированы десять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС.

Как стало известно, инцидент случился в трамвае, который находился на Красноармейской улице.

Уточняется, что в транспортном средстве случилось короткое замыкание, а затем вспыхнула распределительная коробка.

«Погибших и пострадавших нет,» — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что возгорание было потушено до прибытия пожарных.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пожар в трамвае произошел на юге Москвы

— Загорелся трамвай у станции метро «Партизанская»