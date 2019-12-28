В Самаре случился пожар в трамвае с пассажирами
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В Самаре трамвай с пассажирами загорелся во время движения, после чего были эвакуированы десять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС.
Как стало известно, инцидент случился в трамвае, который находился на Красноармейской улице.
Уточняется, что в транспортном средстве случилось короткое замыкание, а затем вспыхнула распределительная коробка.
«Погибших и пострадавших нет,» — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что возгорание было потушено до прибытия пожарных.
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