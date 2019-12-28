Восемь человек пострадали при ДТП с микроавтобусом в Крыму

Восемь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовой автоцистерной в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Авария произошла на автомобильной дороге Симферополь – Алушта.

По предварительным данным, причиной ДТП стала ошибка водителя микроавтобуса при выборе скорости движения и дистанции до движущегося перед ним транспортного средства.

В результате аварии пострадал водитель микроавтобуса и семь пассажиров. Всем пострадавшим оказана помощь, они направлены в медицинское учреждение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Омске при столкновении с грузовиком пострадали 7 человек

— Человек погиб в ДТП с автобусом в Подмосковье

— В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешеходов на остановке