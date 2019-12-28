Восемь человек пострадали при ДТП с микроавтобусом в Крыму
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Восемь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовой автоцистерной в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Авария произошла на автомобильной дороге Симферополь – Алушта.
По предварительным данным, причиной ДТП стала ошибка водителя микроавтобуса при выборе скорости движения и дистанции до движущегося перед ним транспортного средства.
В результате аварии пострадал водитель микроавтобуса и семь пассажиров. Всем пострадавшим оказана помощь, они направлены в медицинское учреждение.
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