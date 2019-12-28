Человек погиб в ДТП с автобусом в Подмосковье
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Один человек погиб в результате столкновения экскурсионного автобуса и грузовика в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МВД.
Авария произошла на 536-м километре автомобильной дороги А-108. Водитель автобуса скончался на месте.
На момент столкновения в экскурсионном автобусе, следовавшем из Санкт-Петербурга в Молдавию, находили 32 человека. Пострадавших среди пассажиров нет.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.
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