Росстандарт выявил 1,5 млн машин с бракованной системой безопасности

Заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов заявил, что в России в настоящее время эксплуатируется свыше 1,5 млн автомобилей, оборудованных опасными для жизни подушками безопасности, которые принадлежат японской компании Тakata, передает «Известия».

По словам Кулешова, за последние несколько лет ведомство согласовало отзывные программы пяти автомобильным брендам — Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW — для автомобилей с 2000 по 2014 года выпуска.

Замглавы Росстандарта отмечает, выявленный дефект несет колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне.

Он утверждает, что главная проблема таких подушек в блоке газогенератора, так как даже в небольшом ДТП он может взорваться, в результате чего его металлические осколки фактически превращаются в шрапнель (разрывной артиллерийский снаряд).