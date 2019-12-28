В Омске при столкновении с грузовиком пострадали 7 человек

В Омске произошло ДТП с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Отмечается, что в результате столкновения пострадали семь человек, все они пассажиры микроавтобуса.

Уточняется, что ДТП произошло на Ленинградской площади.

По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель грузовика.

На месте работают спасательные службы.

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