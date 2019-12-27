СК нашел неисправности в автобусе, попавшем в ДТП под Липецком

Следственный комитет (СК) России сообщил о неисправностях в автобусе, попавшем в смертельное дорожно-транспортное происшествие под Липецком. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

По данным следствия, были обнаружены нарушения в техническом состоянии и правилах эксплуатации транспортного средства.

Ранее стало известно, что ДТП произошло на 356-м км трассы М-4 «Дон» рядом с населенным пунктом Ярлукино Становлянского района. В результате аварии погибли два человека. Всего в транспортном средстве находились 19 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ДТП с рейсовым автобусом под Липецком погибли два человека

— МЧС показало видео с места аварии автобуса под Липецком

— СК назвал предположительную причину смертельного ДТП с автобусом под Липецком