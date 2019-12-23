Мужчина успел за две минуты наехать на пешеходов и открыть стрельбу в Петербурге

В Санкт-Петербурге 23-летний водитель за несколько минут сумел задеть на пешеходном переходе двоих мужчин, открыть стрельбу и провезти на капоте еще одного прохожего, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в понедельник, 23 декабря, на проспекте Ветеранов. Автомобилист из Дагестана задел двоих мужчин. После того, как один из них возмутился и сделал замечание водителю, то автомобилист вышел из машины и ударил его по лицу. После замечания второго пострадавшего, молодой человек открыл стрельбу.

Однако пострадавшие не испугались пистолета Макарова, тогда автомобилист решил скрыться, но, когда уезжал зацепил еще одного пешехода и даже провез его на капоте.

Приехавшие сотрудники полиции, задержали нарушителя и увезли в участок.